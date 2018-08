Woestijn, tropisch oerwoud, palmbomen en bananen in schaduw kerktoren KOEN MOREAU

29 augustus 2018

17u57 4 Erpe-Mere Veel mensen van Mere en omstreken weten dat de tuin van de pastorie er piekfijn bij ligt. Dat hetzelfde geldt voor de tuin naast de pastorietuin achter bloemen- en koffiezaak Acanthus kan je dit weekend ontdekken tijdens de Open Exotendagen. “In onze privétuin brengen we het vakantiegevoel naar boven met een tropisch oerwoud, een woestijnhoek en tal van exotische planten”, vertelt Steven Van Hecke.

Na zijn vakantie drie jaar geleden wou Steven het vakantiegevoel iets langer in stand houden. Als bloemist besloot hij op zijn dakterras enkele palmbomen te zetten. Het begin van iets veel groter. “Omdat het zo leuk was, toverde ik zowat mijn ganse tuin tot bijna tegen de Sint-Bavosporthal om tot een tropische tuin.” In eerste instantie gebeurde dat met palmbomen, banenplanten, Tasmaanse boomvarens, zeldzame kruistingen en tal van andere exotische planten.

Erpe-Mere Tropische jungle

Een zijhoek werd omgevormd tot tropische jungle en ook woestijnplanten deden langzaam maar zeker hun intrede. “Als bloemist heb ik het voordeel dat ik kan zien wanneer het interessant is om te kopen. Toch kruipt er veel geld en tijd in.” De zwaarste periode staat binnenkort weer samen met de winter voor de deur. “Vorst is voor de meeste planten dodelijk. Heel wat planten verhuizen naar mijn serre of worden ter plekke ingepakt en voorzien van een wamtekabel.” Voor de woestijnplanten moeten nog bijzondere maatregelen worden genomen. “Die kunnen wel tegen stevige vorst, maar niet tegen het vocht. Dat deel van de tuin moet ik nog overdekken.”

Wie de tuin van Steven wil bezichtigen is nu zaterdag 1 en zondag 2 september welkom van 10 tot 19 uur in de tuin achter bloemen- en kofffiezaak Acanthus, Meredorp 1.