WK op supergroot scherm in kermistent 10 juli 2018

In de tent aan het station van Burst werd een extra groot scherm geplaatst. "Omdat de schermen wat tegenvielen, voorzien we een scherm van vijf vierkante meter voor de halve wk-finale België-Frankrijk", geeft Jo Van De Keere van 'Bust ee Dust' mee. Na de Belgen is er een optreden van Domino. (KMJ)