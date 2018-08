Witlofsessies zorgt voor intiem concert met Sarah Pepels en Jente Pironet van Portland KOEN MOREAU

09 augustus 2018

10u10 0 Erpe-Mere Sarah Pepels en Jente Pironet van Portland brengen op 24 augustus een intiem tuinconcert in Erondegem.

Wie het duo dat na een finaleplek in Humo's Rock Rally 2016 dit jaar goud won in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel aan de slag wil zien weet waar heen. Na Rock Herk, Boomtown, OLT Rivierenhof, Dijlefeesten, Dranouter en vele andere mooie zomerfestivals festivals staat Portland om 19 uur in de tuin van de Kuilstraat 113 in Erondegem. Tickets kosten 14 euro. Info en bestellen: www.witlofsessies.be.