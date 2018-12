Winterwandeling met Natuurpunt in Honegem KOEN MOREAU

05 december 2018

17u11 0 Erpe-Mere Natuurgebied Honegem verkennen kan zondag 9 december tijdens een winterwandeling met Natuurpunt Erpe-Mere.

Vertrek om 9.30 uur aan Hof ter Vaerent in de Honegemstraat in Erpe op de grens met Lede. Terug rond 12 uur. Aangepast schoeisel wordt aangeraden. Deelnemen is gratis.