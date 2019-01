Winterkermis met jong talent van eigen bodem dankzij Ottergem Leeft! KOEN MOREAU

22 januari 2019

18u48 0 Erpe-Mere Het gezellige Ottergem, deelgemeente van Erpe-Mere, organiseert op zaterdag 26 januari vanaf 17 uur een gezellige winterkermis.

Vanaf 18 uur staan er met Stijn Doumen, Lauren en Beeswas jong lokaal talent voor de micro. Voor de kleinsten is er een draaimolen, vis- en schietkraam alsook reuzegezelschapspelen en een sjoelbak. De toegang is gratis en iedereen is welkom.