Winkeldief springt na klappen over afsluiting en vlucht weg KOEN MOREAU

05 november 2018

18u44 11 Erpe-Mere De zaakvoerder van kledingzaak Romani, op de hoek van de Oudenaardsesteenweg en de KMO-zone Evenbroekveld, heeft maandag rond 17.30 uur een dief op heterdaad betrapt. De man zat met zijn handen in de kassa. “Onze zaakvoerder is er meteen op afgegaan en heeft de man een dreun gegeven”, vertelt een winkeljuffrouw.

Amper een week nadat enkele Bulgaren een hoeveelheid kleren stalen, kreeg kledingzaak Romani maandagavond opnieuw mensen met slechte bedoelingen over de vloer. “Twee koppels van vreemde origine kwamen samen binnen en splitsten zich meteen op. Terwijl ik achteraan een koppel hielp, was de zaakvoerder in de weer met een rok voor de dame.” Terwijl de personeelsleden werden beziggehouden, opende een man de kassa. “Mijn baas had het gemerkt en is er meteen op afgevlogen. Hij heeft de man nog een klap gegeven, maar die kon toch naar buiten lopen. Daar is hij over het hek aan de steenweg gesprongen.” De crimineel liep daarbij een wonde op aan de hand. Hij bloedde hevig, maar gooide zijn autosleutels nog naar zijn kompanen die intussen ook naar buiten stormden. “Net als vorige week konden we de wagen niet tegenhouden, waardoor de daders konden ontkomen.” De politie haastte zich nog ter plaatsen, maar de daders waren intussen spoorloos.