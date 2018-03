Wietplantage met 600 plantjes ontmanteld EIGENAAR TAPTE OOK RECHTSTREEKS ELEKTRICITEIT VAN NET AF FRANK EECKHOUT

27 maart 2018

03u23 0 Erpe-Mere Na intensief speurwerk hebben rechercheurs van politie Erpe-Mere/Lede een wietplantage met 600 oogstrijpe plantjes ontdekt en ontmanteld. Eén persoon, een man van Turkse afkomst, werd opgepakt. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.

Het leek wel een aflevering van Eigen Kweek, toen speurders gisterenmorgen binnenvielen in een halfopen woning aan het station in Burst. Wekenlang intensief speurwerk leidden de speurders naar een professionele wietplantage met 600 oogstrijpe plantjes. In het huis woont een Turks gezin met twee kinderen waarvan het jongste nog geen twee jaar oud is. De man werd door de agenten meegenomen en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. De politie trommelde arbeiders van de gemeente op om te helpen bij de ontmanteling van de wietplantage. "Het gaat over een heel professionele installatie verspreid over drie kamers, twee op zolder en één op de eerste verdieping", klinkt het. Eén voor één werden de plantjes door een raam naar beneden gegooid. Daar haalden gemeentearbeiders de planten uit de potten. De plantjes werden in een gesloten aanhangwagen van de politie gegooid terwijl de potten gestapeld werden in een lichte vrachtwagen van de gemeente. Nadat de plantjes verwijderd waren, werd ook de installatie ontmanteld.





Elektriciteit aftappen

Buurtbewoners trokken grote ogen toen ze wietplanten kort na de middag naar beneden zagen vliegen. "Die mensen zijn hier zo'n twee jaar geleden komen wonen en waren altijd heel vriendelijk. We hebben nooit gezien dat ze materiaal aangevoerd hebben om de plantage te bouwen. Eigenlijk dachten we dat ze in wagens handelden. We merkten wel dat er de laatste weken vooral 's nachts veel beweging was in de straat. Toen we deze ochtende de politie opmerkten, stelden we ons uiteraard vragen. Een poos later was ook Eandis hier en hoorden we dat de bewoners hun elektrciteit rechtstreeks van het net aftapten. Het was meteen duidelijk wat er aan de hand was", reageren buurtbewoners.





Elke dag opnieuw ontdekt de politie in ons land zeker drie cannabisplantages. De helft van die plantages telt minder dan 50 planten. Voor alle duidelijkheid: één plant bezitten is volgens de wet al strafbaar. Het is dus een foute veronderstelling dat kweken voor eigen gebruik mag. Niét dus. Op één vierkante meter planten kwekers gewoonlijk tussen de negen en vijftien stuks, afhankelijk van de soort. De gebruikelijke technieken leveren 36 à 48 gram wiet per plant op. De gemiddelde waarde schommelt tussen de 7 en de 10 euro per gram. De prijs varieert onder meer naargelang het ras en de verkoopplaats. De gemiddelde kweekperiode bedraagt 8 tot 11 weken en één plantje brengt tot 480 euro op.