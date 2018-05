Wielerwedstrijd op afgesloten parcours 09 mei 2018

Op Hemelvaartsdag organisereren de Wielervrienden van Broek en café 't Vissershof in het centrum van Mere wielerwedstrijden voor tieners. Gezien de leeftijdscategorie gebeuren de wedstrijden verplicht op een gesloten parcours. Dat loopt via Nijverheidsstraat, Steenstraat, Hagenstraat, Ommegangstraat en Diepestraat terug naar de Nijverheidsstraat. De eerste wedstrijd start om 13.30 uur. Het parcours wordt vanaf 13 uur verkeersvrij gemaakt. Einde van de laatste wedstrijd is rond 18 uur. (KMJ)