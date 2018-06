Wie weet recept voor fairtradedessert? 18 juni 2018

Straffe dessertenmakers kunnen Erpe-Mere helpen bij het behalen van de titel van 'Fairtradegemeente'. "Door met lokaal duurzame voeding aan de slag te gaan, kunnen we voldoen aan het laatste criterium", vertelt Tom Van Impe van de trekkersgroep. De zoektocht is dan ook gestart naar ideeën en recepten voor een fairtradedessert. "Bedoeling is daarbij zoveel mogelijk lokale en biologisch geteelde producten te gebruiken." Om het perfecte dessert te vinden, is er een wedstrijd. Kandidaten kunnen zich tot 23 juni inschrijven bij de cultuurdienst via het e-mailadres cultuur@erpe-mere.be. Voor meer informatie kan je bellen naar het nummer 0478/45.18.87. (KMJ)