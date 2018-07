Wie (her)kent de allereerste spelers van KRC Bambrugge (1949)? Koen Moreau

31 juli 2018

12u00 0 Erpe-Mere De oudste foto die in de archieven van KRC Bambrugge te vinden is, heeft na al die jaren nog altijd zijn geheimen niet prijsgegeven.

"We slagen er niet in om op elke speler een naam te kleven", aldus huidig voorzitter Stefan Gabriels. Al hebben een oproep via Facebook en de inbreng van oudgedienden Petrus Janssens en Firmin Van Den Bossche wel al heel wat opgeleverd. "De grootste moeilijkheid is dat we de meeste ploegmakkers met hun bijnaam aanspraken", vertelt Petrus. Intussen worden nog twee namen gezocht, wellicht van jongens uit Vlierzele.

1) ?

2) Achiel Foket

3) Abel D'Haemers of Abdel Kader (keeper)

4) Firmin Van den Bossche of Schatters Nue (rechts bak)

5) Charles Van Damme

6) Petrus Janssens of Pé Paulier (extreem links)

7) Frank Eeckhout of Kalze Frans (trainer)

8) Roger De Groot of Boerkes Roger

9) Nestor Van Pamel

10) Maurits Eeckhout

11) Isidoor Bogaert of Isidoor van De Fijnen

12) ?