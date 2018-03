Werkmateriaal uit garage gestolen 08 maart 2018

Dieven sloegen in de nacht van maandag op dinsdag in de Gentsestraat in Burst een raam uit van een garage. Wegens verbouwingen stond daarin heel wat werkmateriaal van de loodgieter en dat konden de criminelen duidelijk goed gebruiken. Dinsdagmorgen werd in de Zandstraat in Erondegem ook alarm geslagen nadat drie mannen aanbelden aan een woning en wegstapten toen ze merkten dat er iemand thuis was. Het trio was vergezeld van een vrouw en verplaatste zich in een wagen met Duitse nummerplaat. Wie meer weet over de inbraak kan contact opnemen met de politie via 053/60.64.64. Bij verdachte handelingen wordt gevraagd zonder twijfel het nummer '101' te bellen. (KMJ)