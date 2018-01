Werken aan tractorsluizen en Gootstraat 24 januari 2018

De gemeente Erpe-Mere dempt deze week met beton de ongelukkig geplaatste tractorsluis in het 'Hellegat' aan het begin van de Veldstraat in Burst. In Visser in Mere worden de voorbereidende werken voor een tractorsluis met een paaltje gestart en in de Gotegemstraat in Mere Oostdorp worden de dallen en kasseien uitgegraven en vervangen door beton. Alle straten zijn daardoor tot woensdag 31 januari afgesloten voor doorgaand verkeer. Door de gelijktijdige werken in de Gotegemstraat enerzijds en de werken voor het nieuwe fietspad in de Diepestraat anderzijds is er een grote wegomlegging langsheen Magerstraat, Beekstraat en Hazelbeek om vanuit Aaigem naar Mere te rijden. (KMJ)