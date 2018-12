Werken aan gemeenteschool zijn hervat: verhuis na zomervakantie en mogelijk schadevergoeding van 700.000 euro KOEN MOREAU

21 december 2018

06u17 0 Erpe-Mere De impact van het faillissement van de firma T-Palm-Elbo uit Erpe-Mere voor de bouwwerken van de gemeenteschool in Erondegem blijft beperkt. Ive Callaert (Open Vld) becijferde dat de gemeente aanspraak kan maken op een schadevergoeding van 300 à 700.000 euro.

“We hadden een contract met het moederbedrijf uit Wallonnië die de firma uit Erpe-Mere inzette als aannemer. Daardoor ontsnappen we aan beslag door de curator”, aldus onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). De manier waarop dat gebeurde is opvallend. “Het moederbedrijf ontbond het contract veertien dagen voor het faillissement. Daardoor konden intussen nieuwe aannemers aan de slag en zou onze school tegen 1 september moeten klaar zijn.” Na eerder verlet was de afgesproken opleverdatum wel al opgeschoven tot 20 december 2018. “In ruil daarvoor beloofde de aannemer tussen te komen in al onze extra kosten voor de huur van klascontainers en ons busvervoer”, aldus Van Vaerenbergh.

Schadevergoeding

Volgens Open Vld voorzitter Ive Callaert kan de gemeente aanspraak maken op een veel grotere schadevergoeding. “Het uitstel tot deze zomer geeft ons contractueel recht op een vergoeding van 300 à 700.000 euro tenzij er natuurlijk een dadingsovereenkomst gesloten is die zich beperkt tot de vergoeding voor bussen en containers”, stelde de man. Schepen Van Vaerenbergh geeft de raadsman van de gemeente opdracht om het contract na te kijken.