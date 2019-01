Welzijnsschakel huldigt Tinneke voor aanpak Spreekuur Opvoedingsondersteuning KOEN MOREAU

27 januari 2019

14u26 0 Erpe-Mere Armoedevereniging Welzijnsschakel reikte tijdens het jaarnieuwjaarsfeest haar jaarlijkse ‘laagste drempel’-award uit. Die ging naar het ‘Huis van het kind’ van Erpe-Mere en Lede.

Meer specifiek ging de award naar het spreekuur opvoedingsondersteuning voor ouders van 4 tot 24-jarigen waarvoor Tinneke Van Eetvelde verantwoordelijk is. Haar aanpak, openheid, menselijke aanpak, bereikbaarheid en bereidwilligheid tot verplaatsingen was doorslaggevend voor de beslissing van de oudergroep.

“Tinneke luistert gewoon en maakt geen dossier waardoor we ons veiliger voelen om ons verhaal te doen”, luidde het. Tinneke nam de award, een prachtig kunstwerk in keramiek van de hand van Welzijnsschakel-voorzitter Luc Rumbaut, dankbaar in ontvangst. Ze beloofde het werk een ereplaats te geven en nodigde iedereen uit langs te komen naar het Spreekuur Opvoedingsondersteuning.

“Een telefoontje of mailtje om een afspraak vast te leggen volstaat, maar jullie zijn ook elke dinsdagavond en donderdagnamiddag welkom in on Huis van het Kind in het oud gemeentehuis van Erpe voor onze ruilkasten met spulletjes, speelgoed en kleertjes alsook voor een tas koffie en een kleine babbel”, luidde het nog.