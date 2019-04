Wees goed voor de bijen… en help de mensen: gratis bloemzaad af te halen in gemeentehuis KOEN MOREAU

01 april 2019

17u54 0 Erpe-Mere Omdat het cultuurhuis niet tijdig klaar raakte werd het jaar 2019 in Erpe-Mere nog snel omgetoverd in het ‘jaar van het milieu’.

Daarom, en om de bijvriendelijk(st)e gemeente te worden, kan je nu gratis een zakje bijvriendelijk bloemzaad ten waarde van 3 euro ophalen bij de milieudienst in het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg. Een zakje volstaat om ongeveer 10 vierkante meter in te zamelen. Wie meer bloemzaad wenst, kan dat aankopen in het GAC of bij en ten voordele van het crowdfundingproject TUIN9420. Dat burgerintiatief wil langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe tegenover jeugdhuis Dido een natuurlijke tuin aanleggen in samenwerking met LAB9420, jeugdhuis Dido en imkerij De Kleine Steen.