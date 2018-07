Weekend vol wielerwedstrijden Koen Moreau

24 juli 2018

19u12 0 Erpe-Mere Wielerclub Bambrugge Sportief richt ter gelegenheid van de Sint-Annakermis vier wielerwedstrijden in.

Op vrijdag 27 juli wordt om 14.30 uur gestart met acht ronden voor de ereprijs Uitvaartzorg & Grafzerken Calders-Bael voor nieuwelingen. Om 18 uur wordt de ereprijs café De Fijne voor dames elite in negen ronden gereden. Zaterdagmiddag strijden elite zonder contract en beloften 112,50 kilometer of 15 ronden lang voor de ereprijs Delhaize Bambrugge. Laatste identieke wedstrijd ereprijs BVBA De Gendt is op maandag 30 juli om 15 uur. Het parcours loopt langs Sint-Annastraat, Oudenaardsesteenweg, Gentsestraat, Steenbergstraat, Heibosstraat, Hazenakker, Gebuurtestraatje, Windmolenstraat, Egemstraat, Landsheerstraat en Bambrugge Dorp terug naar de Sint-Annastraat.