Weegbrug containerpark defect 22 juni 2018

03u06 0

Intercommunale ILvA moest gisteren het containerpark van Erpe-Mere sluiten. Oorzaak is een probleem met de weegbrug. "We hopen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Intussen kan men zoals steeds ook terecht op alle andere ILvA-containerparken zoals in Vlierzele of Lede." (KMJ)