Watertoren, molens en natuur bezoeken tijdens Monumentendag KOEN MOREAU

05 september 2018

18u38 0 Erpe-Mere Komende zondag kan je in Erpe-Mere ter gelegenheid van Open Monumentendag de Farys-watertoren langs de Bossestraat aan de Gentsesteenweg bezoeken van 14 tot 17 uur.

Verder kan je ook terecht in Kruiskoutermolen in Mere van 13.30 tot 17.30 uur, de Ratmolen in Aaigem van 9.30 tot 17 uur (gidsbeurten om 14, 15 en 16 uur) en Molen Ten Broeck aan 't Hof Schuurke in Mere van 13.30 tot 18.30 uur bezoeken. De nieuwe B&B 'Dotter 17' in de Ratmolenstraat in Aaigem zorgt voor een tentoonselling 'vroeger en nu'. Die kan je bezichtigen van 10 tot 17 uur. Tussen 15 en 16 uur kan je ponyritten maken en ook een ijskar komt langs. Wandelaars kunnen op stap door natuurgebied De Turputten voor een historische wandeling. Start van de door Natuurpunt begeleide wandeling om 14.30 uur aan de Honegemstraat 81 in Erpe. De Raad voor Toerisme Erpe-Mere stippelde een vrije wandeling uit van een 2-tal uur met passage langs de Motte, de watertoren en watermolen Van Der Biest. Start om 14 uur aan het dorpsplein van Erpe.