Waterstroom uit woning 05 maart 2018

02u38 0

In de Nieuwstraat in Lede werd zaterdagavond een waterlek opgemerkt nadat het water onder de deur naar buiten stroomde. Omdat men de eigenaar niet kon bereiken en niet binnen raakte in de woning in renovatie, kwam de brandweer. Zij raakten binnen via een buur en sloten de hoofdkraan af. Naast het voetbalplein van SK Aaigem moest de brandweer zaterdagavond eveneens tussenkomen voor wateroverlast. Dat was ook het geval zondagochtend in de Bossestraat in Erpe. (KMJ)