Waterspelletjes en verkoeling tussen de bomen tijdens sportkampen KOEN MOREAU

07 augustus 2018

20u00 0 Erpe-Mere Het is puffen tijdens de sportkampen in sporthal Steenberg. Deze week worden daar 32 kleutertjes en 40 lagereschoolkinderen vermaakt door begeleiders Lore, Lieven, Nele en Daisy.

Zij schotelen de deelnemers in het thema ‘Cowboys en Indianen’ bij de kleuters en ‘United Sports of America’ een alternatief en verkoelend programma voor. Daarbij zorgen ze er voor dat iedereen voldoende ingesmeerd is. Dat is ook nodig met een middagtemperaturen van 37° Celsius. “Verder voorzien we zelf ook extra drinkwater, houdenwe heel wat extra waterspelletjes en ruilen we de sporthal zoveel mogelijk in voor de bosrijke omgeving rond Steenberg”, vertelt sportpromotor Jens Gits van de gemeentelijke sportdienst.