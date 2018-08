Waterreservoir voor anjerteelt is heerlijke zwemvijver voor Marie, Jef en Louis KOEN MOREAU

03 augustus 2018

16u08 0 Erpe-Mere De kinderen van Marian en Koen De Nijs van de anjerkwekerij langs de Bossestraat in Erpe hebben een van de grootste private zwemvijvers uit de regio. Marie (8), Jef (10) en Louis (12) duiken sinds deze week geregeld in het immense waterreservoir van de kwekerij achter de serres.

“Met een capaciteit van 4,5 miljoen liter water, een diepte van om en bij de vier meter en moeilijk beklimbare kanten is dat normaal verboden terrein. Door de droogte is het niveau echter zo veel gezakt dat we ze eens lieten zwemmen om te weten hoeveel er nog in zat”, vertellen Marian en Koen. De kinderen, die in hun tuin nochtans een zwembad hebben, vinden het geweldig. Baantjes trekken over een lengte van 80 meter of een breedte van 20 meter is dan ook niet overal mogelijk.

“Wellicht speelt het ook dat het iets nieuw en verboden is”, knipogen de ouders. Toch houden Marian en Koen steeds een oogje in het zeil. “Ze mogen enkel zwemmen onder toezicht. Een ongeluk is snel gebeurd.” Marie, Jef en Louis malen er niet om. “Vanuit de hoogte duiken is geweldig”, vertellen de jongens waarna ze prompt de daad bij het woord voeren. Hopelijk is dat duiken nog even mogelijk, want de watervoorraad slinkt zienderogen. “Volledig gevuld hebben we normaal voldoende voorraad om 3,5 maanden zonder water te doorstaan. Onze 15.000 vierkante meter serres hebben wel wat water opgevangen bij enkele buitjes, maar in normale zomers begint de droogteperiode pas in oktober. Hopelijk komen we toe en moeten we binnenkort geen leidingwater gebruiken”, besluit Koen.