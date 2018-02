Waterlek door breuk in leiding 26 februari 2018

Ter hoogte van de grens van de Jeruzalemstraat in Mere en de Bremtstraat in Nieuwerkerken is zaterdagochtend rond 8.30 uur een waterlek ontstaan. Oorzaak was een breuk in de waterleiding. De brandweer werd opgeroepen en technici van Farys kwamen het defect herstellen. Tijdens die werken werd de watertoevoer enkele uren afgesloten. (KMJ)