Water tussen liberale partijen Open Vld en L.E.F. veel te diep “Samenwerken was gewoon onmogelijk” KOEN MOREAU

05 september 2018

17u56 0 Erpe-Mere De verzoening tussen Open Vld en de liberale scheurlijst L.E.F. van Hedwig Redant was van bijzonder korte duur. De plannen om in Erpe-Mere samen met één liberale lijst naar de kiezer te trekken zijn na één maand definitief opgeborgen. “Samenwerken was gewoon onmogelijk”, klinkt het bij beide partijen.

Op 3 augustus dronken ‘Open Vld’-voorzitter Ive Callaert en Hedwig Redant nog samen een Leffe om duidelijk te maken dat de liberalen op 14 oktober eensgezind en samen – met Redant op kop - naar de kiezer zouden trekken. Een akkoord over de naam waaronder, de overige kandidaten, hun plaatsen op de lijst en het programma was er toen nog niet. Een wankele basis om te starten en waarbij de veeleisende Redant meteen zijn regels wou opleggen. “Deze samenwerking moet vooral in mijn voordeel uitvallen”, liet de keukengigant zich toen ontvallen.

Erpe-Mere Knieval

Een diplomatische Callaert liet het over zich heen gaan. De knieval die hij maakte was nochtans niet min. Redant - die met slaande deuren vertrok omdat niet hij maar wel de jonge, en intussen opgestapte, belofte Kevin Van Impe het lijsttrekkerschap kreeg - werd toch kopman. De straffe uitspraken waarbij Redant in juni op radio City Music Aalst het vertrek van Callaert eiste, werden met de mantel der liefde bedekt.

Kandidaten zoeken

De ‘Open Vld’-voorzitter begrijpt dan ook niet wat het breekpunt was. “Ik heb er geen antwoord op. We hadden een getekend document met 25 kandidaten en een naam zonder ‘vld’. Ik heb alles gedaan om de liberalen te herenigen en kan in de spiegel kijken. Toch is dit bijzonder jammer”, aldus Callaert. Die is nu volop aan het werk om nog een volledige lijst samen te stellen. “Op 15 september moet ik die neerleggen. Een hele kluif om die tegen dan nog gevuld te krijgen”, geeft de man toe.

LEF vol vertrouwen

Redant wijst dan weer met een beschuldigende vinger naar Callaert al maakt hij zich sterk dat hij wel een volledige lijst bij elkaar krijgt. “Ook ik betreur deze gang van zaken, maar Ive Callaert bleef terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Zo eiste hij de tweede plaats op voor Vld”, reageert Redant die minstens drie zitjes in de gemeenteraad en een eigen schepenambt ambieert.

Erpe-Mere Versnippering

Voor de liberalen is de versnippering in elk geval slecht nieuws. Door ons kiesstelsel krijgt de grootste partij meer zitjes dan procentueel behaald. Dat is vooral in het nadeel van de kleine partijen. CD&V lacht dan ook in het vuistje na de breuken binnen Open Vld en N-VA. De liberale soap van scheuring, hereniging en nieuwe scheuring boezemt ook weinig vertrouwen in voor de toekomst. Het is dan ook koffiedik kijken hoe gegeerd en betrouwbaar beide liberale lijsten blijven om op een serieuze manier coalitiegesprekken te voeren en zes jaar lang zonder ruzie samen te besturen.