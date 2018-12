Warme school De Brug ondersteunt Aalsters dierenasiel via Ketnet-koekenbak KOEN MOREAU

12 december 2018

18u32 0 Erpe-Mere De komeet-klas van basisschool voor buitengewoon onderwijs De Brug uit Erpe ging ter gelegenheid van de Warmste Week aan de slag voor de Ketnet-koekenbak. Het goede doel was snel gekozen.

“In oktober gingen we langs in het Sint-Hubertusasiel in Aalst. Omdat we merkten dat men gerust wat hulp kon gebruiken, besloten we koekjes te bakken en te verkopen”, vertelt meester Maarten. Bakken mochten leerlingen Wout, Warre, Lander, Jarno, Ineya, Ellen samen met juf Helen en meester Maarten in de keuken van restaurant ‘t Verschil naast de Colruyt aan de Hoogstraat in Lede. “Dankzij de hulp van chef Peter een hele ervaring. Intussen gingen al honderd zakjes de deur uit.”