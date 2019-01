Warme organisatoren bezorgen Welzijnsschakel 10.000 euro extra budget KOEN MOREAU

16u56 0 Erpe-Mere Armoedevereniging Welzijnsschakel Erpe-Mere/ Haaltert/Lede was het goede doel voor tal van activiteiten die in het kader van de Warmste Week werden georganiseerd.

“En dat doet deugd. Dergelijke steun is hard nodig om onze gewone dagelijkse werking en ondersteuning te kunnen verzorgen”, vertelt voorzitter Luc Rumbaut van Welzijnsschakel Ommekeer Erpe-Mere. In totaal mochten de armoedeverenigingen uit de regio Erpe-Mere van liefst veertien acties de vruchten plukken.

Die acties waren het warmste lied (Kop Aaigem), snoepverkoop (Jimmy de Milde), kerstmarkt (Gezinsbond Erpe), Tentoonstelling tekenen en schilderen (Open kring Mere), Nero’s wafelbak (GBS Schatteneiland Burst), broodjesverkoop (Leefschool Oosterzele), Verkoop zelfgemaakte kerstdecoratie (Sint-Jozefschool secundair Mere), kerstboomversiering for Live (Vrije school Herdersem), 24 uur in de kou ‘marathon’ ten voordele van Welzijnsschakel Haaltert en ten voordele van Welzijnsschakel Lede nog De warmste week in herberg Koning Ezel, ‘Leave a light on’ (Morgenster, Wonderster en SMC Lede) en een Kerstmarkt (SMC Lede).

Buiten de Warme Week was er ook nog steun van motorclub F*ckin’ Illness, de parochie Erpe-Mere, Zangkoor Sint-Martinus, de Pedaleurs de charme uit Bambrugge, en heel wat medestanders die maandelijks steunen met een bestendige opdracht.

“Alles samen ontvingen we zo 10.000 euro, maar we zijn dankbaar voor alle bijdragen hoe klein of groot die ook zijn als aanvulling bij de subsidies van de Vlaamse Overheid en de gemeente”, benadrukt Rumbaut. Hij bedankte dan ook alle organisatoren en milde schenkers met een glas in het lokaal van de armoedevereniging in de Kloosterstraat in Mere. “Een dikke merci voor alle ‘warme’ initiatieven en mensen.”