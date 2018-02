Wandelpad heraangelegd 07 februari 2018

De voorbije dagen waren arbeiders in de weer om het wandelpad langs het Blauwbos in Mere terug vlak te leggen. Daardoor kan je voortaan weer comfortabel en veilig te voet of per fiets van aan de vijver of Duivelshoek tot aan de Landries en Gotegemveld. (KMJ)