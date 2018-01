Wandelkampioenen Lisette en Amié gehuldigd 25 januari 2018

02u41 0

Lisette Batjoens en Amié Callebaut, die in 2017 deelnamen aan alle elf wandelingen van de Aaigemse wandelclub De Voskens, werden gehuldigd. Ook Gerard Goessens, Frans en Nelly Pernet, Rosa Van Impe en Gerarda Van Impe werden gevierd. Zij haalden tien op elf. Wie de wandelclub wil vergezellen, kan contact opnemen met Gaston Van De Keer via 0477/36.62.85 of g.vandekeer@telenet.be. De volgende wandelingen zijn op 18 februari in Oombergen en op 18 maart in Teralfene. Meer info op www.pasar.be/aaigem onder 'activiteiten'.





(KMJ)