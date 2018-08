Wandeling voor paardenvrienden KOEN MOREAU

13 augustus 2018

06u58 0 Erpe-Mere De paardenvrienden van Erpe-Mere en omstreken houden woensdagmiddag 15 augustus een gezamenlijke begeleide wandeling voor ruiters en koetsen door de streek.

Vertrek om 14 uur in de Tweekerkenstraat in Burst. Onderweg wordt halt gehouden voor een ijsje en aan Hoeve Van Den Bossche in Aaigem en café Cabaré op de grens van Mere met Haaltert. Aanmelden via de Facebookpagina ‘Paarden vrienden van Erpe Mere en omstreken’.