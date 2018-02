Wagen in gracht 05 februari 2018

In het smalle straatje tussen de Korte Munt en Landries in Aaigem is donderdagavond een wagen in de gracht beland. Het recent heraangelegde wegje krijgt nogal wat verkeer te slikken door andere werken in de buurt. De gemeente onderhandelt nu met een eigenaar van een naastgelegen perceel zodat een extra invoegstrook kan worden aangelegd. (KMJ)