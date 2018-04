Wagen achtergelaten in gracht na ongeval 28 april 2018

Een chauffeur belandde in de nacht van donderdag op vrijdag met een witte Ford Fiesta ter hoogte van de spoorwegbrug over Hazelbeek in de gracht. De omstandigheden zijn onduidelijk, maar onaangepast rijgedrag zal zonder meer een rol gespeeld hebben. Vermoedelijk reed de chauffeur richting Mere toen hij overcorrigeerde omdat hij net voor de brug uit de bocht ging. De wagen knalde uiteindelijk met de achterzijden tegen een stenen duiker waardoor het kofferraam in duigen vloog. De chauffeur kon op eigen kracht zijn wagen verlaten. Chauffeurs die ongerust stopten om te helpen, vonden een briefje aan de zijruit. Daarop stond 'Takelwagen komt morgen'. Iets voor 9 uur werd de Ford Fiesta in aanwezigheid van de politie weggetakeld. (KMJ/FEL)