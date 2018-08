Wachtbekken aan Molenbeek huisvest minstens 700 diersoorten Koen Moreau

01 augustus 2018

12u00 0

Natuurspotters hebben sinds oktober vorig jaar al zevenhonderd diersoorten geteld in het wachtbekken aan de Molenbeek, naast de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel in Erpe. De laatst aangetroffen soort was een bijtje: de Kattenstaartdikpoot. Door de talrijke observaties staat dit kleine natuurgebied tussen Oudenaardsesteenweg en Rooseveltlaan momenteel op de vierde plaats op de website www.waarnemingen.be.

