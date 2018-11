Vrouw rijdt drie jaar met gestolen wagen rond: “Pas bij derde keuring opgemerkt dat er geprutst was met chassisnummer” Frank Eeckhout

23 november 2018

17u41 2 Erpe-Mere Drie jaar reed de 32-jarige Rajae uit Mere met een gestolen Audi A3 Break rond zonder dat ze dat wist. “Ik kocht de wagen met bijhorende documenten voor 8.000 euro. Twee jaar na elkaar raakte ik probleemloos door de autokeuring. De derde keer merkte een mecanicien op dat er iets mis was met het chassisnummer", getuigt Rajae. Wat de vrouw daarna meemaakte, grenst aan het ongelooflijke.

Net als vorig jaar en het jaar daarvoor trok Rajae in augustus met haar Audi naar de autokeuring in Asse. Groot was haar verbazing toen een mecanicien haar aanmaande om langs te gaan bij D’Ieteren in Anderlecht. “Er was een probleem met het chassisnummer en ik moest dat laten controleren", vertelt de vrouw.

Rajae maakte een afspraak en bood zich enkele dagen later met haar wagen aan in de garage in Anderlecht. “Plots stopten er twee politiecombi’s voor de garage. De agenten stormden op mij en mijn dochter af, namen onze gsm’s en persoonlijke spullen af, pakten ons bij de arm en trokken ons de combi in. Met loeiende sirenes werden we overgebracht naar het politiecommissariaat. Ik was compleet verbouwereerd, mijn dochter was in shock. Een antwoord op mijn vragen kreeg ik niet. Ik mocht zelfs niet naar mijn hulpbehoevende zoon bellen. We werden in een cel gestopt en moesten beiden een naaktfouille ondergaan. Alsof we de grootste criminelen waren. Vier uur later werden we vrijgelaten, nog steeds zonder te weten wat er aan de hand was. We moesten een papier ondertekenen en kregen onze spullen terug. Dat was het", gaat Rajae verder.

Gestolen in Italië

Terug thuis nam de vrouw contact op Anny De Windt van de vzw Bijeva, een Zottegemse vereniging die kansarmen ondersteunt. “Ik heb meteen een advocaat voor haar geregeld. Die kreeg te horen dat de wagen van Raeja als gestolen stond opgegeven in Italië. Die wagen is blijkbaar probleemloos door de douanecontrole geraakt en door de keuring in Charleroi. Toen Rajae de Audi drie jaar geleden kocht, wist ze niet dat het om een gestolen voertuig ging", gaat Annie verder.

In oktober kreeg Raeja bericht dat ze haar wagen mocht afhalen bij de politie in Anderlecht. “Ik kreeg een tijdelijk keuringsbewijs waardoor ik er nog tot 21 januari mag mee rijden. Van de procureur verkreeg ik de gunst om een nieuw chassisnummer te laten slaan, omdat er mij niets ten laste gelegd kan worden. Maar voor mij hoeft het allemaal niet meer. Die extra kosten kan ik trouwens niet betalen. Daarom heb ik besloten om de wagen te verkopen", zegt Raeja.

Vertrouwen in politie weg

De advocaat van Rajae heeft ondertussen ook klacht ingediend bij het Comité P. “We zijn daar letterlijk in ons blootje gezet. Ik heb mijn dochter altijd geleerd dat de politie er is om je te helpen. Maar dat vertrouwen is nu weg. Zij heeft er echt een trauma aan overgehouden", besluit Rajae.