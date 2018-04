Vrijwilligers zamelen 1,2 ton zwerfvuil in 17 april 2018

02u40 0

Tientallen vrijwilligers namen in Erpe-Mere deel aan de lenteschoonmaak. "Door duidelijke routes af te spreken, maakten we het instappen eenvoudiger voor verenigingen en was de interesse heel groot", vertelt een tevreden schepen Reinold De Vuyst (N-VA). In totaal werd 1,2 ton vuil opgehaald. "En die hoeveelheid komt bovenop de 3,5 ton die op jaarbasis tijdens zeswekelijkse ruimacties door mensen van de De Loods geruimd wordt." Toch is men hoopvol. "Er lijkt een kentering te komen en acties zoals deze dragen bij om mensen te tonen hoeveel vuil onterecht gedumpt wordt." Voor verenigingen is er ook goed nieuws. Er zijn nu ook subsidies voor wie slechts één keertje zwerfvuil ruimt.





(KMJ)