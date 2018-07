Vrienden met oldtimer aan start Budapest Rally 13 juli 2018

02u37 0 Erpe-Mere Drie twintigers uit Ottergem (Erpe-Mere), Wichelen en het West-Vlaamse Sijsele (Damme) beginnen vandaag met hun oldtimer Opel Ascona uit 1987 aan de Budapest Rally. "Een zot avontuur waarbij we door opdrachten te vervullen punten kunnen krijgen", vertellen ze.

Op vrijdag de dertiende beginnen aan een race van 2.200 kilomer door Europa met een oldtimer lijkt om problemen vragen. Toch is dat wat Wouter Rasschaert (29) uit Wichelen, Dylan Fransis (23) uit Ottergem en Levi Couvreur (22) uit Sijsele doen. "Vorig jaar hoorden we voor het eerst over deze race. Toen ik dit jaar een oude wagen kocht met het doel die klaar te zetten voor verkoop, leek dit ons veel leuker", vertellen de drie vrienden die elkaar kennen van de motorcross en allen technisch onderlegd zijn. Wouter werkt bij Vigo Mobility aan rolstoelen, Dylan is mecanicien in een zaak van grasmaaiers en Levi werkt in de haven van Zeebrugge. "Maar in het weekend vind je ons normaal waar motorcrossen gereden worden."





Wisselstukken

Hun technische bagage zal de komende dagen zonder twijfel van pas komen. "We hebben heel wat wisselstukken mee zodat we indien nodig direct verder kunnen." Een snelheidsrace wordt het niet. "Onderweg moeten we vooral opdrachten doen en punten verzamelen. Een prachtige kans om deze vakantie heel wat landen en streken te verkennen." (KMJ)