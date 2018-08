Vrede bij liberalen van korte duur: samenwerking L.E.F. en Open Vld al terug op de helling KOEN MOREAU

05 augustus 2018

13u22 0 Erpe-Mere Amper twee dagen nadat Hedwig Redant en Ive Callaert de samenwerking van het afgescheurde L.E.F. en Open Vld bekend maakten, zit er al opnieuw een serieus haar in de boter bij de liberalen van Erpe-Mere. Beide kampen raken het al niet eens over de naam waarmee ze naar de kiezer zullen trekken en er valt nog héél veel te beslissen.

“Voor mij moet de naam ‘Open & Lef’ zijn zonder verwijzing naar ‘vld’. Dat laatste lijkt een struikelblok te zijn waarover Vld het blijkbaar niet eens raakt”, aldus Hedwig Redant, die al meteen overweegt om de geslagen bruggen opnieuw op te blazen. Ive Callaert, voorzitter van Open Vld, nuanceert. "Er is nog geen beslissing gevallen, maar ik besef dat een goed gesprek nodig is", reageert die. Dat de samenwerking op moment van bekendmaking heel prematuur was, bleek al duidelijk tijdens de voorstelling. Er waren nog geen afspraken over naam, aantal kandidaten, aantal plaatsen en gezamenlijk programma waarmee Vld en L.E.F op 14 oktober om de gunst van de kiezer wou strijden. “We moeten het verleden achter ons laten en duidelijk maken dat de liberale kiezers uit Erpe-Mere voor ons op de eerste plaats komen. Samen komen we er ook allebei sterker uit”, klonk het vrijdag nog beloftevol. Beide partijen leken bereid om water bij de wijn te doen, maar blijkbaar is dat toch heel wat moeilijker dan gedacht. De recentste ontwikkelingen doen de geloofwaardigheid van de liberalen in elk geval geen goed en geven ook weinig vertrouwen in de toekomst. Wellicht zal dat het enige zijn dat bij de mensen blijft hangen op het moment dat ze in oktober hun bolletjes moeten kleuren.