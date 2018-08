Vrachtwagen vast op parcours wielerwedstrijd KOEN MOREAU

22 augustus 2018

19u54 2 Erpe-Mere De kermiskoers van Mere moest woensdagnamiddag tijdens de vierde ronde geneutraliseerd worden nadat een vrachtwagen geblokkeerd raakte op het parcours.

De chauffeur volgde de aanwijzingen maar kon nauwelijks afdraaien in de Nieuwstraat. Omdat nogal wat gemanoeuvreer nodig was, werden de renners - op dat moment nog één groep - opgehouden in de Magerstraat. Zodra de vrachtwagen verdwenen was, volgde een nieuwe start. In de laatste ronde liep het nogmaals fout toen ter hoogte van café Octopus twee renners in de dranghekken gingen.