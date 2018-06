Voormiddagwandeling door Honegem 08 juni 2018

Genieten van ontluikende wilde plantensoorten zoals de echte koekoeksbloem en de ratelaar kan zondagochtend 10 juni in natuurgebied Honegem op de grens van Aalst, Erpe en Lede. Natuurpunt Erpe-Mere gidst er vanaf 9.30 uur geïnteresseerden door natuurgebied Honegem. Verzamelen aan Hof ter Vaerent, Honegemstraat 139 in Erpe. Deelnemen is gratis. Terug rond 12 uur. (KMJ)