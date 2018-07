Volledige straat present voor buurtfeest Beekstraat 12 juli 2018

Het vijfde buurtfeest in de Meerse Beekstraat -voor de inwoners wonend tussen de Molenbeek en de spoorlijn van het scholierentreintje tussen Burst en Aalst - was andermaal een enorm succes.





"We hadden 85 deelnemers om te komen eten. Op enkele mensen na die op reis zijn, kregen we dus de volledige straat samen", vertellen organisatoren Mathieu Haesaert, Chris D'Hauwe, Danny Podevyn en Jurgen De Smet tevreden.





Na een lekkere gin als aperitief, een bijdrage van buur Wout Dhondt, werd smakelijk gegeten, gezellig gekeuveld en veel plezier gemaakt. Niet in het minst tijdens het stevig feestje dat na de maaltijd volgde en tot in de vroege uurtjes duurde.





(KMJ)