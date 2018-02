Voetbalclub zoekt jeugdcoördinator 28 februari 2018

Naar aanloop van het seizoen 2018-2019 is er bij voetbalclub FC Mere een vacature voor een nieuwe jeugdcoördinator. "Geïnteresseerden voor de functie van technisch verantwoordelijke jeugdopleiding dienen te beschikken over een UEFA B-diploma en kunnen liefst zo snel mogelijk aan de slag ter voorbereiding van volgend seizoen", aldus voorzitter Dirk Vindevoghel. Wie de derdeprovincialer wil versterken en naast het reeds behaalde een twee-sterren-kwaliteitslabel samen met de sportieve cel Jeugd, de trainers en het jeugdbestuur van FC Mere verder op kwaliteit wil inzetten, is welkom. Info via dirk.vindevoghel@telenet.be of 0470/95.12.24. (KMJ)