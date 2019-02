Voedselteam strijkt neer in Erpe-Mere: voortaan gezond eten volgens de seizoenen met producten uit de buurt KOEN MOREAU

20 februari 2019

06u44 0 Erpe-Mere Vanaf april kan je in Erpe-Mere gezonde voeding shoppen van dichtbij. Daartoe werd een lokaal ‘Voedselteam’ opgericht. Voorstelling op dinsdag 26 februari.

Dat team - bestaande uit Luc Van Vaerenbergh, Lien Vanderstappen, Marc Ducquet, Katrien Van Impe, Marjanne Sevenant, Evi Vierendeel en Griet De Waele - vormt een lokale poot voor de in 1996 opgerichte vereniging. “Ook wij willen hier kleinschalige, duurzame land- en tuinbouwproducten aan de man brengen van landbouwers en producenten uit de regio.”, luidt het. De Voedselteams verkopen ook producten van de Oxfam Wereldwinkel.

Daartoe sluit het voedselteam aan op het bestaande ‘Voedselteam’-netwerk van de Vlaamse Ardennen. “Op die manier kunnen we direct zowat alles leveren dat je nodig hebt voor ontbijt, avond- en middageten.” Brood, confituur, zuivel, chocolade, choco, rundsvlees, charcuterie, bier, wijn, koffie, appelsap, fruit alsook bio-groenten van De Loods en De Kollebloem kan je daardoor binnenkort bestellen bij het Voedselteam van Erpe-Mere.

“Wij verzamelen online op www.voedselteams.be alle bestellingen en de betaling gebeurt eveneens via internet. Alles wordt doorgegeven naar de producenten, verzameld in Brakel en op dinsdagavond geleverd in Residentie De Ster langs de Gentsesteenweg naast de vroegere locatie van tegels Claus in Erpe waar het die avond nog moet opgehaald worden.”

Wie wil proeven van de werking van het Voedselteam kan één maand gratis lid worden. “Nadien betaal je 20 euro lidgeld per jaar en krijg je tegen eerlijke prijzen – zowel voor de klant als voor de leveranciers – producten afkomstig uit een zo kort mogelijke keten.”

Voor geïnteresseerden is er een infovergadering op dinsdag 26 februari om 19 uur in Residentie De Ster, Gentsesteenweg 156 in Erpe. De ingang is achteraan het gebouw. Belet, ongeduldig, wil je graag meer weten of meewerken? Neem dan contact op via jan@voedselteams.be of 0470/92.16.81.