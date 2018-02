Vluchtende dronken bestuurder klemgereden en gearresteerd 23 februari 2018

02u49 0 Erpe-Mere Verschillende politieploegen hebben donderdag in de vooravond een wagen klemgereden in de Kwalestraat in Bambrugge. De bestuurder, stevig onder invloed, werd uit de wagen gehaald, op de grond gelegd en in de boeien geslagen.

Agenten van de politiezone Erpe-Mere/Lede hielden gisterennamiddag een anti-criminaliteitsactie met verschillende mobiele ploegen. Een van die ploegen merkte een zwalpende wagen op en probeerde die te doen stoppen.





De bestuurder zag dat echter niet zitten. Hij drukte het gaspedaal stevig in en ging er, achternagezeten door een politiecombi, als een speer vandoor. Tijdens de vlucht beging de automobilist nog verschillende inbreuken. Anderen ploegen die in de buurt aan de slag waren, schoten ter hulp.





Klemgereden

Uiteindelijk kon de wagen klemgereden worden toen de bestuurder aan het kruispunt bij café De Fijnen de Kwalestraat richting Aaigem invluchtte. De man werd meteen uit zijn wagen gesleurd, op de grond gelegd en in de boeien geslagen. Al snel werd duidelijk dat de bestuurder enkel wegvluchtte omdat hij zwaar dronken was. Zijn rijbewijs werd meteen ingehouden en de man werd gearresteerd. De politierechter zal bij het bepalen van de definitieve straf zonder twijfel rekening houden met de vluchtpoging en extra overtredingen. Meteen halt houden was dan ook heel wat verstandiger geweest.





(KMJ)