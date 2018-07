Vlinders en wandelen met Natuurpunt 03 juli 2018

Natuurliefhebbers kunnen vrijdagavond 6 juli met Natuurpunt nachtvlinders bekijken en zondagochtend wandelen. De nachtvlinderval wordt opgesteld van 22 uur tot middernacht in het wachtbekken naast het spoorwegviaduct over de Oudenaardsesteenweg in Erpe. Zaterdagochtend worden vervolgens de resultaten bekeken. Zondagnamiddag organiseert Natuurpunt ook een wandeling door de Siesegemkouter. Start om 14.30 uur aan de kerk van Erpe. Terug rond 17 uur. (KMJ)