Vissers redden tiental reuzekarpers op domein Steenberg 22 maart 2018

02u34 0

De oeververstevigingswerken aan de visvijver op het gemeentelijk domein Steenberg schieten goed op. Toch zijn de vissers niet tevreden.





"De manier waarop de vissen worden overgeschept, tart alle verbeelding", zeggen ze.





Gisteren waren een tiental vissers aanwezig aan de gemeentelijke visvijver. Met (lies)laarzen en een rubberboot probeerden ze nog zo veel mogelijk vissen rustig in het afgewerkte deel van de vijver te krijgen. "Wij zijn geen dierenbeulen. Als een vis gewond is aan zijn bek, ontsmetten we die zelf. Het doet dan ook pijn te zien hoe hier dinsdag vissen gewoon me een graafmachine werden geschept", stelt Mike Boukhzar duidelijk.





Samen met onder andere Bart Van Den Steen, Gerdi Rennenboog, Ewout De Feyter en Daan De Mulder visten ze gisteren de laatste overblijvende karpers af. "Die dieren hebben een meer dan gezegende leeftijd van om en bij de 15 jaar. Het zou zonde zijn ze hier nu te laten sterven." De enkele jaren geleden aangebrachte mosselbanken werden eveneens verhuisd.





Dat de vissers, intussen al drie jaar afwezig aan de vijver, zo'n inspanning leveren, doet milieuschepen en groene jongen Reinold De Vuyst (N-VA) deugd. "Ik apprecieer enorm wat die mensen doen en zal de aannemer aanspreken op zijn werkwijze", reageerde die toen hij gisteren poolshoogte kwam nemen. (KMJ)