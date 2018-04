Vijf wagens botsen op E40 21 april 2018

02u55 0

Op de E40 was het vrijdagochtend van voor Aalst aanschuiven richting kust. Omstreeks 9 uur gebeurde net voor de afrit Erpe-Mere een aanrijding waarbij vijf wagens betrokken waren. Niemand had dringende verzorging nodig, maar twee rijstroken waren een tijd versperd. Het wegdek was bezaaid met brokstukken. Brandweerposten Aalst en Lede ruimden alles op terwijl de Federale Wegpolitie de nodige vaststellingen deed. Door de zware materiële schade moesten alle wagens getakeld worden. Omstreeks 10.15 uur was de weg terug. Een vrachtwagen die net voorbij de afrit Erpe-Mere een klapband kreeg, zorgde voor nieuw oponthoud doordat stukken band in het midden van de rijweg achterbleven. (KMJ)