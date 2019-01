Vijf langs Visser ronddolende illegalen door politie opgepakt en naar Neder-over-Heembeek gebracht KOEN MOREAU

21 januari 2019

17u28 0 Erpe-Mere De politie plukte maandagnamiddag enkele illegalen Eritreeërs uit een schuilhok op een weide tussen Visser en Beekstraat in Mere.

Die doolden rond in de buurt en waren opgemerkt door een buurtbewoner. Verschillende politievoertuigen kwamen ter plaatse. De agenten konden in een mum van tijd twee mannen oppakken. Drie anderen namen de vlucht. Zij werden enkele uren later in de buurt opgepakt. De vijf mannen werden naar het vluchtelingencentrum in Neder-over-Heembeek gebracht. Daar wordt hun dossier verder bekeken.