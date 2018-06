Vierde plek voor Julie (10) op Wereldkampioenschap bmx 09 juni 2018

De derde deelname van Julie Geers aan het wereldkampioenschap bmx in Azerbeidzjan eindigde helaas net naast het podium. Geers werd vierde. De prille tiener uit Erondegem reed nochtans bijzonder goed en snel. Op het parcours van Baku in Azerbeidzjan, vlakbij de Kaspische zee, plaatste Julie zich vrijwel probleemloos bij de laatste acht. Net als tijdens het WK in augustus vorig jaar plaatste ze zich zo voor de finale. Dit jaar leverde dat helaas geen bronzen medaille op. Julie kwam ondanks een scherpe tijd als vierde over de eindmeet. Zwaar ontgoocheld was het meisje niet. "Bij een WK aan de start staan is al geweldig", liet ze vooraf optekenen. Het leidt overigens geen twijfel dat de jongedame zich de komende jaren nog meer zal laten opmerken tijdens nationale en internationale bmx-wedstrijden. (KMJ)