Vier feestzones voor doortocht Ronde van Vlaanderen in Erpe-Mere KOEN MOREAU

04 april 2019

23u59 0 Erpe-Mere Liefhebbers van Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd komen op zondag 7 april zonder twijfel aan hun trekken in Erpe-Mere.

Rond de middag dendert het peleton komende van Aalst via de Vijfhuizen Erpe-Mere binnen. Via de Dorpsstraat en Rooseveltlaan in Erpe gaat het vervolgens naar Mere via de Bergstraat, Steenstraat, Kerkhofstraat, Diepestraat om tot slot via Hazelbeek, Dikkelindestraat en Kwakkel Aaigem te verlaten en Herzeelse deelgemeente Ressegem binnen te rijden.

Wie net dat tikkeltje meer zoekt langs het parcours kan terecht in één van de vier feestzones. Zo is er eentje aan het kruispunt Vijfhuizen bij Parquet De Flandre. Op Erpedorp is er een heus VIP-dorp georganiseerd door Erpe Sportief en Velo Plus. Aan de Kruiskoutermolen in Mere zorgt het VNJ voor sfeer en infrastructuur en langs de Dikkelindestraat in Aaigem verzorgen de leden van de Koninklijke fanfare en drumband Nieuw Leven de laatste feestzone in Erpe-Mere met muziek. Op alle plaatsen zijn eet-, drankstandjes en grote schermen.

Opvallende afwezige is de vzw Twalsiree, tevens organisator van de Zomerconcerten op Steenberg. “Vorig jaar was door het slecht weer een financiële tegenvaller waardoor we besloten dit jaar het risico niet meer te nemen”, vertelt Stijn De Vidts. Ook de zomerconcerten vielen vorig jaar tegen. Daarvoor kreeg de vzw een uitzonderlijke noodsubsidie van 5.000 euro.

Erpe-Mere VIP-tent

Bij Erpe-Sportief en Velo Plus is men echter gerust. “De weervoorspellingen zijn vrij positief. Wij zullen naast onze VIP-tent - waar je voor 15 euro kan genieten van 10 drankbonnen van 1 euro en een tapasbordje - ook buiten tafels en stoelen plaatsen”, aldus Dirk D’Herde. Wie toegang wil in de VIP-tent op Erpedorpkan nog mailen naar kwcerpesportief@gmail.com of bellen 0475/72.60.94. “Maar rond de tent is iedereen welkom om kosteloos mee te vieren.”, besluit D’Herde.