Video. Verkeersvrije schoolstraat gestart: geen sprake van gevreesde chaos, wel superveilige schoolomgeving KOEN MOREAU

18 maart 2019

09u32 0 Erpe-Mere Om klokslag 8.10 uur werd maandagochtend de Kloosterstraat in Mere verkeersvrij gemaakt. De komende weken zal dat bij de start en het einde van de lessen telkens voor 30 minuten gebeuren.

Geholpen door de stralende zon kwamen maandag een pak leerlingen te voet en per fiets naar de lagere en middelbare Sint-Jozefschool in de Kloosterstraat in Mere. Zij konden dat voor het eerst in een extra veilige schoolomgeving doen. “De Kloosterstraat maakt deel uit van het grotere proefproject ‘Paraat voor de schoolstraat’ in Vlaanderen waardoor we naast het verkeersvrij en veiliger maken van de schoolomgevingen ook metingen gebeuren naar bewegingsgraad, gezondheid en luchtkwaliteit voor onze leerlingen”, vertellen directeurs Margot Daeleman en Werner Rasschaert.

Superrustig

De gevreesde verkeersdrukte en chaos rond de afgesloten ‘schoolstraat’ bleef achterwege. De school en de Werkgroep Schoolstraat deden dan ook heel wat inspanningen om iedereen voldoende op de hoogte te brengen. Mogelijk werden daardoor flink wat kinderen voor het afsluiten om 8.10 uur naar hun bestemming gebracht. De rust in de afgesloten straat was in elk geval bevrijdend in vergelijking met de chaos die er anders vlak voor schooltijd was. Volledig verkeersvrij was de straat. Enkele bewoners met een doorgangsbewijs reden wel superrustig langs de schoolpoorten.

Misschien laat ik mijn dochters voortaan wel alleen naar school fietsen. Katrien De Meyer, mama van Noor (11) en Sien (8).

“Het was een fantastische ervaring”, vertelt mama Katrien De Meyer die al geregeld met de fietspool op woensdag met dochters Sien (8) en Noor (11) naar school fietste en dat nu eveneens deed. “Hoe dichter bij de school, hoe groter de groep en het moeilijkste en gevaarlijkste stuk vlak aan de school - waarvoor ik steeds het meeste schrik heb - was zalig rustig. Als dit zo blijft, zal ik mijn dochters misschien wel alleen naar school laten fietsen”, vertelt ze.

Lucien Van Impe

Gewezen Tourwinnaar Lucien Van Impe, zelf afkomstig uit Mere, was eveneens van de partij om de schoolstraat in te fietsen. “Drie jaar geleden is hier een fantastisch feest gegeven ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van mijn Touroverwinnaar en omdat het belangrijk is dat kinderen bewegen en dat ook veilig kunnen doen, steun ik dit initiatief graag”, aldus de man, zelf geen oud-leerling maar wel papa van twee oud-leerlingen.

Het proefproject met een verkeersvrije schoolstraat duurt nog tot en met 10 mei. Met uitzondering van de paasvakantie zal de verbindingsweg van Mere naar Nieuwerkerken van 8.10 tot 8.40 uur en bij het einde van de school van 15.20 tot 15.50 uur of op woensdag van 11.50 tot 12.20 uur afgesloten worden. Info, suggesties en opmerkingen kunnen doorgegeven worden via de school of via meldpuntschoolstraatmere@erpe-mere.be.