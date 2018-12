VIDEO: Papa Jean-Claude haalt zoontje Arno (9) net op tijd uit brandende BMW op E40 KOEN MOREAU

07 december 2018

20u10 41 Erpe-Mere Jean-Claude Wierinck en zijn zoontje Arno (9) beleefden vrijdagavond de schrik van hun leven op de E40 in Erpe-Mere. “Plots begon mijn wagen te vertragen en was er overal rook. Gelukkig kon ik het voertuig tijdig aan de kant zetten. Daardoor waren mijn zoon en ik net uit de wagen toen die in een mum van tijd veranderde in een vlammenzee”, vertelt de man.

De tussenstop in Erpe-Mere was helemaal niet gepland. “We waren van plan om te gaan vissen aan zee. Het weer was ideaal en we keken er allebei enorm naar uit”, vertelt papa Jean-Claude. Het geplande visuitje kwam er helaas niet. Rond 18.30 uur, na amper veertig kilometer rijden, veranderde de twee jaar oude BMW van de man in een vuurtoorts. “Ter hoogte van de afrit van Erpe-Mere begon mijn wagen fel te vertragen en te roken. In eerste instantie kon ik niet meteen stoppen.” Uiteindelijk slaagde de man er toch in om zijn wagen net voorbij de oprit aan de kant te plaatsen.

Zoon uit wagen gehaald

“In een reflex heb ik mijn zoon en de bagage uit de wagen gehaald.” Een poging om zelf het vuur te doven met de brandblusser van de wagen bleek een maat voor niets. “Ik heb nog een of twee keer met de brandblussers proberen doven, maar dat had geen zin.” In een mum van tijd laaiden de vlammen hoog op. Verschillende brandweerploegen van brandweerzone Zuid-Oost kwamen ter plaatse, maar de wagen brandde helemaal uit. Niemand geraakte gewond, maar de negenjarige Arno was wel hevig onder de indruk.

In brandweerwagen

De knaap werd opgevangen in een brandweerwagen. Daar mocht hij bekomen in het gezelschap van wat speelgoed. “Plots was er overal rook. Ik was echt bang. Gelukkig waren we op tijd uit de auto en is papa niet gewond geraakt”, vertelde hij van op de achterbank van een brandweerwagen. Een spectaculair verhaal dat maandag op school zonder twijfel heel wat enthousiaster zal worden verteld.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. “Mijn BMW was maar twee jaar oud en had net nog een onderhoud gehad. Enkel de remblokken werden vervangen. Ik begrijp niet wat er gebeurde.” Door de brand waren twee rijstroken een tijdlang afgesloten. Daardoor stond er al snel een file van voor Aalst. Ook in de richting van Brussel stond een stevige kijkfile.