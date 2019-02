VIDEO Na 10 jaar wachten: vreugdedans bij Chiromeisjes en -jongens voor inhuldiging splinternieuwe jeugdontmoetingscentrum KOEN MOREAU

24 februari 2019

15u03 0 Erpe-Mere Onder een stralend zonnetje hielden de Chiroleden van Aaigem zondagochtend een dansje om de inhuldiging van hun nieuwe gebouw naast het voetbalveld te vieren.

Een nieuwbouw waarover al meer dan tien jaar sprake was en die er nu eindelijk staat. En wat voor een. Net als de recent ingehuldigde nieuwbouw voor Scouts Kievit op Steenberg krijgen ook de Chiromeisjes van Klim Op en de Chirojongens van Jospaai een piekfijn onderkomen in het nieuwe jeugdontmoetingscentrum dat de gemeente Erpe-Mere bouwde langs de Langemunt.

“Intussen hebben zowat alle jeugdbewegingen van Erpe-Mere een degelijke infrastructuur en dat verdienen ze ook”, klonk het bij de politici die voor de officiële inhuldiging zorgden. Het verschil met het oude onderkomen van de Chiro in het tot op de draad versleten oud gemeentehuis aan de Ratmolenstraat is groot. “Hier hebben we beneden zes lokalen, sanitair en een trap naar boven. Het eerste verdiep, dat ook van buitenaf via het voetbalplein rechtstreeks bereikbaar is dankzij een passerelle, bevat een polyvalente ruimte en twee leidingslokalen”, aldus de tevreden Chiroleiding.

Het project kost de gemeente ongeveer 800.000 euro, maar is niet exclusief voor de Chiro benadrukt de gemeente. “De polyvalente ruimte zal bruikbaar zijn door elke vereniging die daarom vraagt, maar de Chiro is uiteraard onze geprefereerde partner. We rekenen er dan ook op dat zij zorg dragen voor deze infrastructuur.”

Binnenkort volgt nog de aanleg van een speelweide naast het jeugdontmoetingscentrum. De Chiroleden zijn alvast in de wolken. Enkele qua verkeersveiligheid - zeker wanneer SK Aaigem op zondagnamiddag thuis speelt - zijn er nog wat bezorgdheden. “Maar ook daarvoor zullen we nog een gepaste oplossing uitwerken”, aldus het gemeentebestuur.